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Закон и Порядок

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Наземную операцию Израиля отсрочили

Наземную операцию Израиля отсрочили

Байден ответил утвердительно на вопрос об отсрочке наземной операции Израиля Журналист спросил президента США о необходимости отсрочки операции до тех пор, пока не будет освобождено больше заложников, и был услышан ответ «да».

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