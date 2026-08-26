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Царьград

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Глава Комсомольска-на-Амуре объявил ЧС из-за роста уровня Амура

Глава Комсомольска-на-Амуре объявил ЧС из-за роста уровня Амура

В Комсомольске-на-Амуре введён режим чрезвычайной ситуации из-за повышения уровня воды в реке Амур. Глава города Дмитрий Заплутаев отметил, что с 26 августа все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности для предотвращения возможных последствий.

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