Глава Комсомольска-на-Амуре объявил ЧС из-за роста уровня Амура

В Комсомольске-на-Амуре введён режим чрезвычайной ситуации из-за повышения уровня воды в реке Амур. Глава города Дмитрий Заплутаев отметил, что с 26 августа все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности для предотвращения возможных последствий.