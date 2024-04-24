Выходя из кабинета глава Крыма ужасается увиденному

До этого его возмутили безобразные дороги Симферополя, а вчера он увидел горы мусора в Живописном. «Первое, что бросилось в глаза на улицах массива Живописное, - навалы мусора», - рассказал Сергей Аксенов после поездки и дал понять подчиненным, что замглавы администрации Симферопольского района, курирующий ЖКХ должен получить выговор за неудовлетворительную работу.