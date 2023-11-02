В 60% российских компаний некоторые сотрудники работают сверхурочно

В большинстве российских компаний есть сотрудники, которые работают сверхурочно. Об этом пишет RT. По результатам опроса, большая часть работодателей вознаграждают тех, кто трудится сверх положенного времени.
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