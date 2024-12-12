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Федерации водных видов спорта запретили публиковать результаты россиян на чемпионате мира

Федерации водных видов спорта запретили публиковать результаты россиян на чемпионате мира

Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты российских спортсменов. «Нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов со страной, потому что она находится в состоянии конфликта.

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