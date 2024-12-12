Федерации водных видов спорта запретили публиковать результаты россиян на чемпионате мира

Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты российских спортсменов. «Нельзя осуществлять публикации или иные виды коммуникации с любыми медиаканалами, которые связывают их участие в качестве нейтральных спортсменов со страной, потому что она находится в состоянии конфликта.