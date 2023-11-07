Кива назвал убийство помощника главкома ВСУ «приветом» Залужному от Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива назвал произошедшее убийство помощника главнокомандующего Вооруженными силами Украины Геннадия Частякова «приветом» Валерию Залужному от президента Владимира Зеленского.
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