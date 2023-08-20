"Луна-25". Aftermath

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Anlrey Boracow

Итак произошла авария с с первой за почти 50 лет космической станцией "Луна-25", она погибла не выполнив и малой доли своей задачи. Это очень обидно, даже не обидно, а ХРЕНОВО, ОЧЕНЬ ХРЕНОВО. Теперь вспомним, что с нашим "Роскосмосом" было последние лет 10. А было очень даже не хорошо, от слова СОВСЕМ. Были и положительные моменты, удачные запуски, но почему то все больше космических аппаратов удачно были запущены из тех, кто так или иначе запускались в интересах Западных "партнеров", насчет отечественных интересов было все как то не очень. Сколько скандалов и прочего было с тем же космодромом Восточный, сколько неполадок и инцидентов с космической техникой было? Достаточное количество, что бы соответствующие должностные лица и специальные ведомства сделали выводы и эффективно этому бы противоборствовали. Но почему то этого нет. А тем не менее факты говорят о многом. Очень давно, еще при СССР, в Ленинградском Высшем Военно-Морском Инженерном училище им. Ленина(г. Пушкин) я защитил на отлично диплом и получил вместе с погонами лейтенанта высокое звание военного инженера-механика по специальности "дизельные и дизель-электрические энергоустановки". Более 17 лет я шлифовал и совершенствовал полученные знания, отрабатывал навыки, опыт в эксплуатации этих самых энергоустановок. Я точно знаю, уверен на 200%, что у каждой неисправности, аварии, катастрофы есть ИМЯ, ФАМИЛИЯ, ДОЛЖНОСТЬ и иногда звание. На пустом месте из за мутных обстоятельств катастрофы не происходят! НИ КОГДА НЕ ПРОИСХОДЯТ! Значит, что бы это произошло (катастрофа станции "Луна-25) кто то, возможно даже несколько человек приложили усилия. Что такое режим "строгой секретности" тех же космических разработок сейчас? Это нечто среднее между анекдотом и досужими разговорами. Как этот режим, если сотрудники предприятий и организаций ездят на отдых в Турцию, Египет..... Если у руководителей АО, ЗАО, ООО счета в западных банках..... Вот в этом направлении надо работать!