Впервые в сезоне в топ-5 поменялся изначальный фаворит

«Байер» обыграл «Баварию» в Бундеслиге и оторвался на пять очков от действующего чемпиона. Чтобы стать новым фаворитом чемпионата команде Хаби Алонсо потребовалось шесть месяцев и не менее 20 сыгранных туров.