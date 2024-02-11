Впервые в сезоне в топ-5 поменялся изначальный фаворит

«Байер» обыграл «Баварию» в Бундеслиге и оторвался на пять очков от действующего чемпиона. Чтобы стать новым фаворитом чемпионата команде Хаби Алонсо потребовалось шесть месяцев и не менее 20 сыгранных туров.
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