В Татарстане шесть человек неожиданно заразились лихорадкой Западного Нила

Все заболевшие никуда не выезжали, специалисты проверили всех комаров в округе Количество зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане составило шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Роспотребнадзора.