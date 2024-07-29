В Татарстане шесть человек неожиданно заразились лихорадкой Западного Нила

Все заболевшие никуда не выезжали, специалисты проверили всех комаров в округе Количество зарегистрированных случаев лихорадки Западного Нила в Татарстане составило шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления Роспотребнадзора.
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