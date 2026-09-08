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Царьград

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«Ближе к зиме»: эксперт Юшков спрогнозировал спад топливного кризиса в России

«Ближе к зиме»: эксперт Юшков спрогнозировал спад топливного кризиса в России

Эксперт Игорь Юшков объяснил, почему дефицит топлива на АЗС будет сокращаться к зиме. Снижение потребления, ремонт НПЗ и защита от дронов — какие факторы повлияют на ситуацию и когда ждать улучшений.

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