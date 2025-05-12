В Кукморском районе РТ обнаружили две несанкционированные свалки

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ Во время санитарно-экологического двухмесячника сотрудники Северного управления Минэкологии РТ зафиксировали два случая несанкционированного складирования отходов в Кукморском районе.
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