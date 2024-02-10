Крым 24 |Z| Все новости Крыма

🚘 В Гурзуфе пьяный водитель перепутал въезд в Партенит с КПП «Артека» Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Крыма и Севастополя, 44-летний житель Алушты, который находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался въехать на территорию Международного детского центра без соответствующего пропуска.