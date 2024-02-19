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AJCN: растительный белок снижает риск развития возрастных проблем со здоровьем

AJCN: растительный белок снижает риск развития возрастных проблем со здоровьем

Ученые из университета Тафтса (США) обнаружили, что увеличение доли растительного белка в рационе связано со сниженным риском развития заболеваний сердца и сосудов, рака, диабета, деменции и психических расстройств.

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