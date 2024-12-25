⚡️В упавшем в Казахстане самолете находились 105 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает Lada. kz.Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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⚡️В упавшем в Казахстане самолете находились 105 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает Lada. kz.Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.
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