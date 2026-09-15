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МОСИНФОРМ

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Полмиллиона карт «Москвенок» в стиле русских сказок получили первоклассники и их родители

Полмиллиона карт «Москвенок» в стиле русских сказок получили первоклассники и их родители

Почти 500 тысяч новых карт «Москвенок» с героями русских сказок выпустила «Московская электронная школа» («МЭШ»).

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