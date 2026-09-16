ЦБ оценил вклад топлива в инфляцию

Ситуация на российском топливном рынке напрямую добавила к инфляции около 0,7–0,8 процентного пункта, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.
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