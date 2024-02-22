Почему-то мне стыдно за предвыборные ролики кандидатов в президенты

Егор Карасиков

Это понятно, что вся эта компания кандидатов в президенты - клоунада. И в принципе на данный момент, наверное никто реально не станет претендовать на место действующего. Но напрягает другое, что за всей этой сегодняшней шумихой трудно вспоминается под руководством кого мы пришли к такому плачевному результату по состоянию промышленности в стране? Благодаря кому у нас все в такой никудышный стати и теперь мы рвем жилы, чтобы возродить те, еще "живые" остатки промышленности той страны, которая "делала только резиновые калоши"? Друзья кого ограбив и раздолбив все имеющее ценность и вывезя все это за кордон, разжирев, теперь открещиваются от России или отмалчиваются из-за границы...? И еще напрягает диферамб СМИ - "Путин как ОБЫЧНО отказывается от дебатов" А почему это ему позволено? Или наш верховный считает что ответил на все вопросы своими постановочными общениями с журналистами? этим шоу великолепных уходов от прямых ответов и рассусоливаниями о том, что он кушает и как он дарит игрушки и платья счастливым детям? Мы никак не могли найти деньги на приличные зарплаты (кроме Москвы) и на благоустройство наших серых городов и дорог, а теперь и на зарплаты нашли и на кратное увеличение производства оружия, и попутно затеваем новые миллиардные проекты..... И это при том что наши вложения за границей заморожены и по тихому грабятся... Я понимаю что реально в стране КУЧА денег, но они в руках жирных червяков близких к власти (даже в такое плачевное время) Ну так вот и хочется спросить, а когда же наш народ который с последних копеек помогает в победе над нацизмом будет жить как пресловутые западники (или как китайцы, которые почему то к нам мигрантами не ездят). Нам тыкают ценами на бензин, но забывают указать зарплаты на западе и даже в той же Прибалтике. Нас держат за дешевую рабочую силу и кормят в размере чтобы мы не загнулись. И кроме Москвы и Питера - нам нечего показать иностранцам. Разве что нашу повсеместную неустроенность.