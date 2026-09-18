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Царьград

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Назван первый населённый пункт со 100% явкой на выборах в Госдуму

Назван первый населённый пункт со 100% явкой на выборах в Госдуму

Жители села на Чукотке проголосовали в полном составе.Село Нутэпэльмен на Чукотке стало первым населённым пунктом в России, где в первый день голосования на выборах в Госдуму явка составила 100%.

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