33-летняя блогер-украинка Валерия Браца из Кремнчуга выпустила обращение к воюющим против России согражданам, в котором призвала их помириться с русскими.
"Вас кидают на убой, очищают землю": Блогер-украинка требует мира с русскими
Комментарии
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Владимир Колесников
Общеизвестно, что русские, белорусы и украинцы в Российской Империи назывались великоросами (предки русских), литвинами (предки белорусов), малоросами (предки украинцев) и обобщенно наименовались одним русским народом. Что касается "бандерлохов", то к ним относится часть западенцев, именуемых бандеровцами. А вот их к русскому народу (а значит и к украинцам) не относили. И видимо не зря, т.к. сейчас они генетически и по вере квалифицируются в качестве разновидности поляков (южных поляков, с кровями злобных кельтов). Т.е., пшек, бандеровцы - это твоя родня. Ты сам часом не из "Бандерии" ли пишешь? Так ты из Польши или из "Бандерии"?! )) С каких таких пор бандеровцы или/и пшеки стали вдруг определять кто относится к русским, а кто нет?! Дай вам, провокаторам, волю, так вы тут на публику себя к русским отнесете, а всех оппонентов запишете в бандеровцы. Эй, "бандеровский пшек", пшел нах! ))
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2 час.
Светлана Петрова
Тех, к кому обращается блогер и слушать не станут, погонят на убой, остальных попробуй поймай, мир большой
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2 час.
ВераВерная
Витковский, уймись уже.
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2 час.
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