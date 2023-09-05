"Вас кидают на убой, очищают землю": Блогер-украинка требует мира с русскими

Владимир Колесников

Общеизвестно, что русские, белорусы и украинцы в Российской Империи назывались великоросами (предки русских), литвинами (предки белорусов), малоросами (предки украинцев) и обобщенно наименовались одним русским народом. Что касается "бандерлохов", то к ним относится часть западенцев, именуемых бандеровцами. А вот их к русскому народу (а значит и к украинцам) не относили. И видимо не зря, т.к. сейчас они генетически и по вере квалифицируются в качестве разновидности поляков (южных поляков, с кровями злобных кельтов). Т.е., пшек, бандеровцы - это твоя родня. Ты сам часом не из "Бандерии" ли пишешь? Так ты из Польши или из "Бандерии"?! )) С каких таких пор бандеровцы или/и пшеки стали вдруг определять кто относится к русским, а кто нет?! Дай вам, провокаторам, волю, так вы тут на публику себя к русским отнесете, а всех оппонентов запишете в бандеровцы. Эй, "бандеровский пшек", пшел нах! ))