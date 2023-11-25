Российская ПВО за сутки сбила два МиГ‑29 ВСУ в Днепропетровской области

РИАМО - 25 ноя. Российская система ПВО сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Першотравенск и Брагиновка Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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