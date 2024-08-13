Лондон запретил Киеву применять Storm Shadow для ударов по Курской области

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/U.S. Air Force Великобритания запретила Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по Курской области, сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства.
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