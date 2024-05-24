Послал на три буквы: сын украинской пропагандистки Мосейчук выбрал ФРГ, а не ВСУ

Наверное каждому знакома риторическая фраза, согласно которой патриотизм какого-нибудь не в меру бьющего себя копытом в грудь во имя любви к Родине персонажа заканчивается там, где начинается его… И далее желающие могут подставить любое из реально присущих такому персонажу качеств, делающее его именно тем, кто он есть.
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