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Царьград

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В Новосибирской области дошло до суда дело о гибели школьницы от рук полицейских

В Новосибирской области дошло до суда дело о гибели школьницы от рук полицейских

14-летняя девочка из села Яркуль Усть-Таркского района пропала в марте 2010 года.В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении двоих бывших сотрудников отдела полиции "Усть-Таркский", обвиняемых в убийстве 14-летней девочки из села Яркуль.

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