Последний завет маршала Ефимова

Как летчики штрафных эскадрилий прикрывали во время его боевого вылета командира Виталий Карюков На фото: президент России Владимир Путин, маршал авиации Александр Ефимов и председатель Российского комитета ветеранов войны и военной службы Владимир Говоров (на снимке слева направо) перед началом Общероссийского совещания ветеранского актива, 2002 год (Фото: Алексей Панов/ТАСС) 6 февраля исполняется 100 лет со дня рождения прославленного советского и российского летчика-фронтовика — маршала авиации Александра Ефимова.