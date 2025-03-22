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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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KSI снялся с боя против Диллона Дениса из-за болезни: «Кашляю какой-то зеленовато-желтой гадостью»

«Я старался изо всех сил, но мое тело сдалось. Сейчас я лежу в постели, принимаю антибиотики, пытаюсь восстановиться, но мне очень тяжело.

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