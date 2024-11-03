Новая терапия на основе полимеров замедляет прогрессирование болезни Хантингтона

Исследователи из университетов Northwestern и Case Western Reserve разработали инновационное лекарственное средство на основе полимеров для борьбы с болезнью Хантингтона — нейродегенеративным заболеванием, вызывающим разрушение нервных клеток головного мозга.
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