Путин назвал выборы шагом в будущее и возможностью заявить о воле и устремлениях

В преддверии трехдневного голосования на выборах президента России 2024 года президент Владимир Путин обратился к россиянам, называя этот процесс шагом в будущее и возможностью выразить свою волю и устремления.
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