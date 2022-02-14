В Турции заявили о предотвращении убийства израильтянина спецслужбами Ирана

МОСКВА, 14 февраля 2022, Институт РУССТРАТ. В Турции были арестованы 8 человек, подозреваемых в связях со спецслужбами Ирана, планировавших убийство проживающего в Стамбуле израильского бизнесмена Яира Геллера, сообщило турецкое издание Sabah.