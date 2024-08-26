Мать участника захвата Волгоградской колонии рассказала подробности

Мать заключенного исправительной колонии №19 в городе Суровикино Волгоградской области Темура Хусинова, который рассматривается в качестве возможного участника захвата заложников, категорически отвергла причастность своего сына к этому инциденту.
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