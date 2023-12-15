«Ваша красота спасает нас, Алла!»: Холопы умоляют боярыню Пугачёву записать Новогоднее поздравление для россиян в стиле Президента (видео 1995 г.)

Старушке надо бы Охолонуть, а то все швы разойдутся. Доживай алла в покое !!!!!!!!

Valentina Garmuviene

Да кому она нужна В США ! А вот в Россие можно деньжат подзаработать на холопах ,которые бегают на её концерты посмотреть и послушать как она там поёт под "фанеру"...Фу !какая мерзость эта Орбакайте !