«Ваша красота спасает нас, Алла!»: Холопы умоляют боярыню Пугачёву записать Новогоднее поздравление для россиян в стиле Президента (видео 1995 г.)

Самые радужные и восторженные надежды главных либеральных сынов России начинают сбываться. Таинственно просочившуюся на территорию страны Аллу Пугачёву вновь выволакивают на первый план и начинают обожествлять, восцерковлять и умолять.
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