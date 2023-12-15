Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Ваша красота спасает нас, Алла!»: Холопы умоляют боярыню Пугачёву записать Новогоднее поздравление для россиян в стиле Президента (видео 1995 г.)

«Ваша красота спасает нас, Алла!»: Холопы умоляют боярыню Пугачёву записать Новогоднее поздравление для россиян в стиле Президента (видео 1995 г.)

Самые радужные и восторженные надежды главных либеральных сынов России начинают сбываться. Таинственно просочившуюся на территорию страны Аллу Пугачёву вновь выволакивают на первый план и начинают обожествлять, восцерковлять и умолять.

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Комментарии
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Лора Лора
Старушке надо бы Охолонуть, а то все швы разойдутся. Доживай алла в покое !!!!!!!!
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16 час.
Valentina Garmuviene
Да кому она нужна В США ! А вот в Россие можно деньжат подзаработать на холопах ,которые бегают на её концерты посмотреть и послушать как она там поёт под &quot;фанеру&quot;...Фу !какая мерзость эта Орбакайте !
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8 час.
ТП
Татьяна Полякова
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3 час.

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