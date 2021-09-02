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В Пакистане призывают мир учиться на прошлых ошибках в Афганистане

В Пакистане призывают мир учиться на прошлых ошибках в Афганистане

Советник Пакистана по национальной безопасности считает, что нового гуманитарного кризиса в Афганистане можно избежать; в ближайшие недели Исламабад может остаться без питьевой воды; миллион доз российской вакцины «Спутник V» прибыл в Пакистан; около 77 % похищенных в прошлом году детей — девочки; пакистанские компании будут вести разведку нефти и газа по концессии в Абу-Даби; Дания выделила полтора миллиарда долларов на грант по борьбе с незаконной миграцией в Пакистане — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия сегодня».

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