«Неспящая» улица в Мэйхэкоу провинции Цзилинь манит своим традиционным очарованием

Город Мэйхэкоу (Meihekou) в провинции Цзилинь (Jilin) на северо-востоке Китая 27 сентября вечером был полон путешественников, поскольку коммерческая улица «Неспящие на северо-востоке» превратилась в оживленный центр традиционных представлений.
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