Торжественный митинг, посвященный памяти Афанасия Белобородова, прошел в Иркутске

Торжественный митинг прошел 31 января у мемориала «Вечный огонь Славы» в Иркутске. Он был посвящен началу лыжного перехода из Иркутска в Баклаши в честь 122-й годовщины со дня рождения дважды Героя Советского Союза, генерала армии Афанасия Павлантьевича Белобородова.