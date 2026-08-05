Московская область остается главным региональным партнером Москвы в сфере государственных закупок. Об этом сообщил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству, депутат фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов, комментируя итоги работы государственной системы закупок в первом полугодии 2026 года.