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AP: Глава ОКНШ Браун не уверен, что США окажут помощь Израилю в случае вторжения в Ливан

AP: Глава ОКНШ Браун не уверен, что США окажут помощь Израилю в случае вторжения в Ливан

Израиль намерен вторгнуться в Ливан для уничтожения "Хезболлы".

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