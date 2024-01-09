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Праздник 9 января: традиции и приметы в честь апостола Стефана

Праздник 9 января: традиции и приметы в честь апостола Стефана

Праздник 9 января: традиции и приметы в честь апостола Стефана Елена Галицкая9 января православный мир отмечает день апостола Стефана, мученика, который несмотря на преследования, оставался верен своим убеждениям.

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