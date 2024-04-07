Пушилин: в Авдеевке построят 300 домов

Денис Пушилин рассказал aif.ru о начале восстановлении Авдеевки.«Идет работа по восстановлению разрушенных в результате украинской агрессии инфраструктурных объектов и жилых домов, насколько позволяют условия безопасности.
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