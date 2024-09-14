Подполье вышло на связь после ночных атак: Наёмников ликвидировали под Киевом, у Одессы "детонировало весело"

Массированная атака русских войск по военным целям на Украине оказалась весьма результативной. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев вышел на связь и рассказал о ликвидированных под Киевом — в Броварах наёмниках, а также о мощном прилёте по складам у Одессы, после которых "детонировало весело" и долго.