Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 609 подписчиков

Подполье вышло на связь после ночных атак: Наёмников ликвидировали под Киевом, у Одессы "детонировало весело"

Массированная атака русских войск по военным целям на Украине оказалась весьма результативной. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев вышел на связь и рассказал о ликвидированных под Киевом — в Броварах наёмниках, а также о мощном прилёте по складам у Одессы, после которых "детонировало весело" и долго.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх