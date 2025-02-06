Пять или десять: сколько дней длится насморк при простуде, который можно лечить без врача

Ринорея (медицинский термин для насморка) — это лишь симптом, а не самостоятельное заболевание. Он сигнализирует о воспалительном процессе в слизистой оболочке носа, причиной которого могут быть вирусы, бактерии, аллергены или даже воздействие раздражителей.
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