Пять или десять: сколько дней длится насморк при простуде, который можно лечить без врача

Ринорея (медицинский термин для насморка) — это лишь симптом, а не самостоятельное заболевание. Он сигнализирует о воспалительном процессе в слизистой оболочке носа, причиной которого могут быть вирусы, бактерии, аллергены или даже воздействие раздражителей.