В Тамбове ж/д вокзале у спящей женщины украли сумочку и телефон

В дежурную часть Тамбовского линейного отдела МВД на транспорте обратилась жительница Воронежской области, которая приехала в Тамбов по личным обстоятельствам, с просьбой найти ее личные вещи, предположительно похищенные в здании железнодорожного вокзала.
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