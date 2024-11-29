В Тамбове ж/д вокзале у спящей женщины украли сумочку и телефон

В дежурную часть Тамбовского линейного отдела МВД на транспорте обратилась жительница Воронежской области, которая приехала в Тамбов по личным обстоятельствам, с просьбой найти ее личные вещи, предположительно похищенные в здании железнодорожного вокзала.