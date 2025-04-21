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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Локомотива» Гернат подпишет контракт с клубом НХЛ (Metaratings)

32-летний словак договорился о соглашении с неназванным клубом лиги, как утверждает Metaratings. В сезоне-2024/25 на счету 32-летнего Герната 63 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и 31 (5+26) очко при полезности «+17».

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