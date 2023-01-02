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Любовь Чернобаева поздравляет жителей Тверской области с Новым годом

Любовь Чернобаева поздравляет жителей Тверской области с Новым годом

Начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тверской области Любовь Чернобаева поздравляет жителей региона с Новым годом! The post Любовь Чернобаева поздравляет жителей Тверской области с Новым годом first appeared on Tverlife.

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