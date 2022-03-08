Популярные статьи

Свежие комментарии

СМИ: во Внуково-3 разворачивают желающих улететь пассажиров с валютой

СМИ: во Внуково-3 разворачивают желающих улететь пассажиров с валютой

Аэропорт для «элиты» ввел полный контроль за вещами пассажиров.В московском аэропорту Внуково-3, откуда обычно вылетает российская элита, введен полный контроль за вещами пассажиров с целью недопущения вывоза из РФ больших объемов наличной валюты.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх