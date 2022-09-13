ТАЙНА ЗОЛОТЫХ ВАГОНОВ РЖД: МИЛЛИАРДЫ ПЕНСИОНЕРОВ ПРОКАТАЛИ ПО ПЛОХОЙ ДОРОГЕ

ФОТО: RUSLAN LYTVYN/SHUTTERSTOCK.COM Летом мы узнали, что такое настоящий ад. Без воды и еды, запертые в зловонных старых вагонах без кондиционеров на жаре, пропахшие потом и злые от бессилия, мы добирались до курортов нашей страны.