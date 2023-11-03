Советник по воспитанию – штурман для детей в море возможностей и вызовов

В последние годы в школы была наконец-то возвращена воспитательная функция, а сами вопросы воспитания подрастающего поколения с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности нашего народа государство поставило во главу угла .
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