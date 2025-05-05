Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с середины апреля

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 16 апреля. Аналитики связывают падение российского рынка акций с работой ЕС над новым пакетом санкций, снижением цен на нефть и угрозами США ввести пошлины на российские нефть и газ.
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