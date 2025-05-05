Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

40 подписчиков

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с середины апреля

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с середины апреля

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 16 апреля. Аналитики связывают падение российского рынка акций с работой ЕС над новым пакетом санкций, снижением цен на нефть и угрозами США ввести пошлины на российские нефть и газ.

Вернуться к статье
наверх