Индекс Мосбиржи опустился ниже 2800 пунктов впервые с середины апреля

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 16 апреля. Аналитики связывают падение российского рынка акций с работой ЕС над новым пакетом санкций, снижением цен на нефть и угрозами США ввести пошлины на российские нефть и газ.