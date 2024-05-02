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О ситуации на валютном рынке

О ситуации на валютном рынке

На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 92,25 рублей за доллар.На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 92,25 рублей за доллар, 98,99 рублей за валютную пару EUR/RUB и 12,70 рублей за валютную пару CNY/RUB.

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