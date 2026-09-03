Убивают людей и громят огороды: Красноярский край попал в медвежью осаду

Zuma/TASS В Красноярском крае охотники ищут медведя-людоеда после страшной гибели двух грибников. Пока специалисты пытаются выйти на след хищника в лесу, местные жители все чаще замечают косолапых рядом с домами.
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