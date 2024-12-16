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Минтруд: самая высокая зарплата в России для иностранца составляет 380 тысяч

Минтруд: самая высокая зарплата в России для иностранца составляет 380 тысяч

В России мигрантам брынзоделам и забойщикам скота готовы платить более ста тысяч рублей.Министерство труда и социальной защиты России опубликовало данные о зарплатных ожиданиях для зарубежных специалистов, планируемых к привлечению в страну в 2025 году.

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