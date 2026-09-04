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Anker представила недорогую «космическую станцию» за 85 долларов — с поддержкой мониторов 2K 240 Гц, 80-ваттной зарядкой и встроенным экраном

Anker представила недорогую «космическую станцию» за 85 долларов — с поддержкой мониторов 2K 240 Гц, 80-ваттной зарядкой и встроенным экраном

Док-станция оснащена большим количеством разъемов Anker представила в Китае настольную док-станцию Space Station, рассчитанную в том числе на подключение игровых мониторов с высокой частотой обновления.

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